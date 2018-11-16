  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:56 ص
بحث متقدم
الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تأثر مصر بسيول الكويت

توفيق عكاشة

"عكاشة: "أنا صاحب مدرسة تدرس بجامعة أكسفورد"

بالفيديو.. حفيد البنا: الإخوان مهوسون بالسلطة

تطورات جديدة بقضية حفيد "البنا" المتهم بالاغتصاب

البطاطس

برلماني يكشف سر أزمة ارتفاع أسعار البطاطس

البنك المركزي المصري

تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

مدبولي

الغموض يكتنف طبيعة عمل «العليا الدائمة لحقوق الإنسان»

معركة الطلاق تقسم برلمان مصر

20 ألف جنيه عقوبة رش المياه.. ونواب: أمر مبالغ فيه

عمال النظافة - أرشيفية

هيكلة جميع رواتب الموظفين: 2000 جنيه للنظافة

سيول بمصر

الحكومة تفشل في اختبار السيول بأسيوط.. ومخاوف من القادم

وفد من المخابرات المصرية يلتقي رئيس «حماس» في غزة

وفد مخابراتي مصري يصل غزة

ألمانيا تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية

الرياضة

بث مباشر.. مباراة ألمانيا والنرويج
بث مباشر.. مباراة ألمانيا والنرويج

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أبو تريكة" على هزيمة الأهلي.. هذا ما قاله

#

بالصور.. وصول ليفربول إلى «ميتشيجان» لمواجهة مانشستر

#

«لوزانو» أفضل لاعب في مباراة المكسيك وألمانيا

#

بالفيديو.. الأرجنتين تسقط في «فخ» التعادل أمام آيسلندا

استعاد المنتخب الألماني بعضا من كبريائه الذي فقده بشدة في وقت سابق العام الحالي، وفاز بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه منتخب روسيا في المباراة الودية التي جرت بينه الفريقين بمدينة لايبزج الألمانية اليوم الخميس.
وكشر منتخب الماكينات الألمانية عن أنيابه في مواجهة الدب الروسي، الذي عانى من غياب مجموعة من عناصره الأساسية في اللقاء، ليحقق أكبر انتصار له في عام 2018.
وافتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق نجمه ليروي ساني، قبل أن يضيف نيكلاس شوله الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وعزز سيرج جنابري تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 40.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا يوم الاثنين القادم في الجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة الأولى بالقسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
ويقبع المنتخب الألماني في مؤخرة المجموعة بنقطة واحدة من ثلاث مباريات، حيث يخشى الهبوط للقسم الثاني في المسابقة، حال فوز المنتخب الهولندي، صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط من مباراتين، على ضيفه الفرنسي المتصدر بسبع نقاط، غدا الجمعة في الجولة الخامسة بالمجموعة.
ويسعى المنتخب الألماني الذي حقق اليوم انتصاره الرابع العام الجاري مقابل تعادلين وست هزائم، للتعافي من خيبة الأمل التي لحقت به عقب خروجه المذل من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا الصيف الماضي.
في المقابل، تأتي الخسارة التي تعرض لها المنتخب الروسي لتدق أجراس الخطر بالنسبة للفريق قبل لقائه الهام مع مضيفه منتخب السويد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية للقسم الثاني في دوري الأمم الأوروبية.
ويرغب منتخب روسيا، الذي بلغ دور الثمانية في المونديال الأخير، في الصعود للقسم الأول بدوري الأمم، حيث يتصدر ترتيب المجموعة بالمسابقة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بفارق أربع نقاط خلف أقرب ملاحقيه، المنتخب التركي، الذي لعب نفس العدد من المباريات، في حين يتذيل منتخب السويد الترتيب بنقطة واحدة من مباراتين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الأسباب الحقيقية لطرد مسؤولة أغضبت ميلانيا ترامب
» الكويت تتعرض لعواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة
» عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الغريب
» رسميًا.. إلغاء لجنة الكرة بالنادي الأهلي
» هذا ما قاله "بكري" عن تصريحات "صفاء الهاشم"
» شاهد: تصريحات مثيرة لمطربة "عندي ظروف"
» الأهلي يعلن قائمته الأفريقية الجديدة
» "المركزي" يعتزم بيع أذون خزانة بـ 1.67 مليار دولار
» "الإفتاء": شراء حلاوة مولد النبي جائز شرعًا
» السيطرة على حريق في مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
» إغلاق كوبري الجلاء لمدة 3 أيام لإصلاح الفواصل

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي