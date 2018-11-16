"الأرصاد" تكشف حقيقة تأثر مصر بسيول الكويت

16 نوفمبر 2018 - 12:58 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التغيّرات الجوية والسيول التي تشهدها الكويت في الوقت الحالي، بعيدة كل البعد عن الكتلة الهوائية التي تُؤثر على مصر، موضحًا أنّ البلاد تقع على منخفض مُختلف عن المنخفض الذي تقع به الكويت.



وأضاف عبد العال خلال مُداخلة هاتفية لبرنامج “صوت الناس” المُذاع على قناة “المحور”، أنّ معظم المُنخفضات تتحرك من الغرب نحو الشرق وليس العكس، وكل ما يحدث في الكويت بعيد عن مصر ولن يؤثر عليها.



كما أكد رئيس “الأرصاد الجوية”، وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون خفيفة على القاهرة.



وأضاف "عبد العال" أنّ درجات الحرارة ستنخفض عن معدلاتها الطبيعية بين درجة أو درجتين، بينما ترتفع درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المُقبل تدريجيًا، لتصل إلى مُعدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.



وتابع رئيس “الأرصاد الجوية”، أنّ درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية، تتراوح بين 23 لـ24، والوجه البحري والقاهرة من 24 لـ25، وجنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة من 27 لـ28، وشمال الصعيد من 25 لـ26، جنوب الصعيد من 27 لـ28.

