» مرض خطير يقتل بدون أعراض.. تعرف عليه

كشف الدكتور سمير صالح، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، عن مرض يؤدي للوفاة مفاجئة بدون أي اعراض ، موضحا أن 26% من المصريين البالغين يعانون من هذا المرض.

واشار صالح لبرنامج "أخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" الى أن حملة "فؤاد مظبوط"، الهدف منها التوعية بخطورة ارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعة ضربات القلب.

وأضاف:" هذا المرض يسمى القاتل الصامت لأنه لا يوجد له أعراض، لافتا إلى أن البعض يشعر بصداع وزغلله، ولكن الغالبية لا يشعر بأعراضه.