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تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي مصري بالسعودية

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مقتل صيدلي مصري
مقتل صيدلي مصري

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كشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن تفاصيل واسباب مقتل الصيدلي أحمد طه في منطقة جازان بالسعودية، مشددا على ان النقابة لن تترك حقه وستتخذ الاجراءات اللازمة لمتابعة محاكمة المتهم.

وقال نقيب الصيادلة، في تصريحات صحفية :"ان احمد طه تلقى 7 طعنات في الصدر توفي علي إثرها، حيث قتل بسبب علبة بامبرز رفض إرجاعها إلا بالفاتورة طبقا لتعليمات إدارة الصيدليات هناك".

واوضح أن نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تواصلت مع أسرة الصيدلي لمتابعة الحادث.

وقال عبيد، إنه يجري التعاقد مع محامي سعودي وإنهاء إجراءات سفر محامي مصري لمتابعة القضية، وتسهيل اجراءات عودة جثمان الصيدلي ودفنه في مسقط رأسه.

وجدير بالذكراإن سعوديًا هاجم صيدليًا مصريًا داخل مكان عمله بمدينة جازان بالمملكة وقتله بعد سبع طعنات في الصدر والبطن، لافتة إلى أن المعتدي هو "معتل نفسي في العقد الثالث من العمر"، وطعن الصيدلي المصري بـ7 طعنات 5 منها في الصدر والبطن وطعنتين في جهة أخرى من الجسد بسلاح أبيض.


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