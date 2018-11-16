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محاكمة موظفين لسرقتهم قطع نحاسية بـ1.3مليون جنيه

قضايا وحوادث

سرقة
ارشيفية

شيماء السيد

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توزيع الكهرباء

سرقة خامات نحاسية

سرقة خامات

محاكمة موظفبن

قررت نيابة أول مدينة نصر، إحالة موظفين بشركة شمال القاهرة للكهرباء للمحاكمة لاتهامهم بسرقة خامات نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بمليون و300 ألف جنيه.

كشفت تحريات المباحث بتلقى مسئولى شركة توزيع الكهرباء بمدينة نصر بلاغا من فنى يفيد فيه بدخوله مكتب المهمات لاستلام عمله فوجئ بسرقة قطع نحاسية، من موزع الكهرباء وعدم وجود فنى الموزع بالعمل وتم سرقة المهمات الخاصة بالشركة، تم التحقيق فى الواقعة  وبتفريغ كاميرات مراقبة غرف التحكم والشركة تبين كذب رواية فنى الشركة وأنه وراء الواقعة.

وأظهرت التحريات وجرد الغرفة سرقة قطع نحاسية وأجهزة تقدر قيمتها بـمليون و300 ألف جنيه، وبإجراء التحقيق فى شركة الكهرباء وتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول سيارة لغرفة التحكم تم وضع المسروقات بداخلها.

وبسؤال رجال المباحث لحارس الأمن، أشار إلى وجود فنى الشركة فى نفس توقيت سرقة غرفة التحكم وأنه شاهده بصحبة شخص آخر تم تسليم المتهمين لشرطة مباحث الكهرباء التى إحالتهم لنيابة أول مدينة نصر  التى قررت حبسهم .


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