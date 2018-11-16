» 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس الليلة

16 نوفمبر 2018 - 10:40 ص

ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم الدولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ومعه تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الجيش ببرج العرب لمتابعة اللقاء الذى يجمع المنتخب القومي ونظيره التونسي فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كاميرون 2019.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ويذاع على قناة "beIN SPORTS HD 8 " الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف عبر الثانية.

كما سوف تذاع المباراة، عبر القناة الثانية وقناة النيل التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة أرينا سبورت التي تنقل على القمر الصناعي يوتيل سات، معدل الترميز 30000، وتردداتها هي: 11512 ،11595 ،11678.



