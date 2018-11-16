  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:35 ص
بحث متقدم
منتخب مصر

موعد لقاء مصر وتونس والقنوات الناقلة

طبيب

أول رد من الصيادلة على مقتل طبيب مصري بالسعودية

وزيرالمالية

"المالية": الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط

محاكمة

محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

الدكتور المؤمن عبد الله

"من عامل إلى مترجم للرؤساء والملوك".. قصة كفاح مصري

أجيري

تشكيل الفراعنة في مواجهة "نسور قرطاج"

صلاح

بالأرقام.. "صلاح" يساوي قيمة منتخب تونس 3 مرات

صورة من الفيديو

شاهد.. تعذيب أطفال داخل حضانة علي يد الموظفين

رئيس الأركان وقادة الدول بدرع العرب 1

رئيس الأركان وقادة من الدول العربية يشهدوا تدريب "درع العرب -1"

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس الليلة

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

تشكيل الفراعنة في مواجهة "نسور قرطاج"

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وتونس

#

موعد وسعر تذكرة لقاء الفراعنة وتونس

#

طلعت يوسف يعلن قائمة المقاصة لمباراة دجلة

مصر

تونس

قنوات

مواجهة

فراعنة

ساعات قليلة وتنطلق صافرة الحكم الدولى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ومعه تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الجيش ببرج العرب لمتابعة اللقاء الذى يجمع المنتخب القومي ونظيره التونسي فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كاميرون 2019.  

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً، ويذاع على قناة "beIN SPORTS HD 8 " الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا، ويتولى التعليق عليها أحمد الطيب عبر القناة الصوتية الأولى، ورؤوف خليف عبر الثانية.

كما سوف تذاع المباراة، عبر القناة الثانية وقناة النيل التردد الأرضي، بالإضافة إلى قناة أرينا سبورت التي تنقل على القمر الصناعي يوتيل سات، معدل الترميز 30000، وتردداتها هي: 11512 ،11595 ،11678.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» عرفات: 2019 بداية تحسن خدمات سكك حديد مصر
» 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس الليلة
» غدًا.. محاكمة 16 متهمًا في "التمويل الأجنبي"
» زايد: في هذه الحالة يضر التنوع البيولوجي صحة الإنسان
» البيئة: شرم الشيخ في التنوع البيولوجي لحماية كوكب الأرض
» غلق جزئي لكوبري الجلاء حتى الأحد
» الزمالك يستأنف تدريباته بقياس وزن للاعبين
» "الخارجية": انضمام مصر لوثيقة مبادئ كيجالي لحفظ السلام
» شاهد.. أكثر من 316 شركة تشارك فى معرض " إيديكس 2018"
» مرض خطير يقتل بدون أعراض.. تعرف عليه
» الأسباب الحقيقية لطرد مسؤولة أغضبت ميلانيا ترامب

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي