» زايد: في هذه الحالة يضر التنوع البيولوجي صحة الإنسان

16 نوفمبر 2018 - 10:42 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التنوع البيولوجي يواجه في الوقت الحاضر تحديات جوهرية تشمل فقد الأنواع والتغيير في توزيع الكائنات الحية وتغيير عمل النظم البيئية وإدخال الأنواع الغريبة والغازية، مشيرة إلى أن كل هذه التحديات من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان.

وأضافت "زايد"، خلال مشاركتها مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الحلقة النقاشية الخاصة بدمج التنوع البيولوجي في قطاع الصحة، بمشاركة خبراء في مجال الصحة والبيئة والتنوع البيولوجي، أن تقرير منظمة الصحة العالمية أوضح أن بعض الأمراض تفشت في أجزاء متفرقة من العالم وأسفرت عن العديد من الضحايا.

وشددت على أن هذه الأمراض ترتبط ارتباطًا مباشرًا أو بشكل غير مباشر بالتنوع البيولوجي وظهرت نتيجة قيام البشر بإدارة علاقتهم بمحيطهم الحيوي بشكل فقير وغير كفء.

ودعت إلى ضرورة أن ترتبط ردود أفعالنا تجاه هذه الأمراض وكيفية إدارتها والحد منها بالتركيز على العناية بإدارة التنوع البيولوجي، وذلك من خلال دمج أهداف الحفاظ على البيئة وإدارة النظم البيئية وأخلاقيات الصحة من أجل مجتمعات مستدامة.



