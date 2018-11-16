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إسدال الستار على المتهمين بـ"خلية طنطا".. غدًا

قضايا وحوادث

حبس 4 متهمين بتأسيس خلية إرهابية تابعة لـ"داعش"
ارشيفية

شيماء السيد

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خلايا الارهاب

خلية طنطا

الدستور والقوانين

تصدر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها على 7 متهمين لاتهامهم  بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية  في القضية المعروفة "خلية طنطا الإرهابية".

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أمرت بإحالة أوراق المتهم إبراهيم محمد إبراهيم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأى الشرعي بشأنه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليدرشاد.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وآخرين، سبق الحكم عليهم  إلى المحاكمة الجنائية إلا أنهم أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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