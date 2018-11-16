"مستقبل وطن" يطالب الوزراء بلقاء شهري مع المواطنين على "فيس بوك"

16 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

طالب المهندس عبد الحميد الهوارى أمين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن فى محافظة الجيزة الوزراء فى الوزارات الخدمية والمحافظين أو نوابهم بضرورة عمل التواصل مع المواطنين عبر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مرة واحدة على الأقل شهريا .

وأضاف الهوارى فى تصريحات صحفية أنه لا يمكن إنكار أهمية مواقع التواصل الاجتماعى فى الوقت الحالى ، والدور الذى يلعبه فى الوصول لأكبر عدد من المواطنين حيث يصل عدد مستخدميه فى مصر لأكثر من 35 مليون مواطن، وفى الوقت نفسه لا تحسن الحكومة استغلال هذه المواقع فى الوصول للمواطنين.

وأوضح الهوارى أنه لا يمكن انكار استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات والكذب ضد الدولة ، ولكن فى الوقت نفسه يمكن استغلالها بشكل أفضل من خلال قيام كل وزير ومحافظ بالاعلان عن موعد شهرى للحديث عن ما تقدمه وزارته أو المحافظة للمواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها .

وأشاد الهوارى بمبادرة وزارة التنمية المحلية التى أطلقتها منذ أيام قليلة تحت عنوان صوتك مسموع والتى تستهدف تلقى شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات عبر الفيس بوك والخط الساخن والايميل وإرسالها للمحافظين أو مسئولى الوزارات المختلفة لحلها، مضيفا أن هناك فى الحكومة من يفكر بشكل ابتكارى وخارج الصندوق وهو ما تحتاج إليه مصر فى الفترة المقبلة.



