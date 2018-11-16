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منتجي الدواجن: الهرمونات المضافة لعلف الدواجن غير مصرح بها

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الزينى
الزينى

متابعات- حنان حمدتو

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الدواجن

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قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الهرمونات التي يتم إضافتها إلى أعلاف الدواجن غير مسموح بها دخول البلاد وغير مسجلة، ولا تذوب في المياه.

وأضاف في بيان له، أن الدواجن تتضاعف وزنها في الدورة الواحدة نتيجة التحسين الوراثي، والصرف على أبحاث الدواجن لزيادة وزنها وزيادة حجم الصدر ، موضحا أن هناك تطورًا في صناعة الدواجن بدخول الأبحاث العلمية والخبرات.

وتابع نائب رئيس الاتحاد بان استخدام الهرمونات في إنتاج الدواجن مكلفة للغاية، وأن إضافته للأعلاف ترفع التكلفة 10 جنيهات في كيلو الدواجن ، كما أن نمو الدواجن بشكل سريع، يأتي نتيجة التحسين الوراثي من علماء الوراثة وليس إضافة الهرمونات.



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