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وهدان: النعماني اسمه من نور في سجل الأبطال المصريين

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نعي النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، العقيد ساطع النعمانى، مؤكدًا أن الشهيد البطل سجل اسمه من نور فى سجل الأبطال  المصريين بما قدمه من تضحية، شهد عليها القاصي والداني.

وقال "وهدان"، في تصريحات صحفية، إن جنود وأبطال القوات المسلحة والشرطة يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن ويرون كل يوم بطولات جديدة على أرض هذا الوطن العزيز، مشيرًا إلى هذه البلد صعب المنال بفضل رجاله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأكد وكيل النواب، أن مصر مهما حدث محاولات ومكائد وتحديات فنحن نتجاوز كل هذه التحديات وعلى مدار التاريخ كل التجارب التى مضت كانت محاولات بائسة تريد النيل بالأمة المصرية وكلها فشلت بفضل وجود أبطال أفذاذ يضحون بكل غالي ونفيس من أجل رفعتهم دولتهم.



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