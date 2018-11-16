» عرفات: 2019 بداية تحسن خدمات سكك حديد مصر

16 نوفمبر 2018 - 11:01 ص

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على إنشاء عدد كبير من المحاور والكباري والطرق التي توفر الوقت والجهد للمسافرين، فضلا عن تحديث كافة إشارات السكة الحديد والمزلقانات للحد من حوادث القطارات.

وأضاف "عرفات"، خلال مشاركته فى وضع حجر الأساس لكوبري الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة، أن عام 2019 سيشهد بداية تحسين خدمات خطوط القطارات والبنية الأساسية من إشارات وعربات جديدة ومطورة ومزلقانات وإشارات وشراء عدد من الجرارات لدعم أسطول خدمات النقل بهيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن خطوط السكة الحديد لم يصل إليها يد التطوير منذ 50 عاما.

وأشار إلى أنه طول الكوبري 2 كم اتجاهين يبدأ من الطريق الزراعي ليعبر السكة الحديد ومنزله حوض العمدة شرق السكة الحديد بتكلفة 200 مليون جنيه.



