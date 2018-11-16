أول رد من الصيادلة على مقتل طبيب مصري بالسعودية

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طعنات

مقتل الطبيب

أكد الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس ياسر الجوهرجي رئيس شركة النهدي، لتأكيد سرعة الانتهاء من إجراءات عودة جثمان الدكتور أحمد طه، الذي توفى إثر طعنات من سعودي.

وأكد الجوهرجي أن المملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا، وأن القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة.

وشدد نقيب عام الصيادلة على التواصل مع جموع صيادلة مصر العاملين بمؤسسة النهدي، لمراعاة أسباب المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى، خصوصا بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها عقب الحادث. 

أوضح أن الصيادلة المصريين شركاء أساسيون في نجاح الشركة، مؤكدا حرص الشركة على مراعاتهم صحيًا وعلميًا وماليًا، وأن شركة الهندي ستكون مسؤولة عن أسرة الزميل المتوفى.

وأضاف أن النقابة ستسخر كل الإمكانات للقصاص للزميل المتوفى، داعية له بالرحمة وألهم أهله الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، تواصل عقب الحادث مباشرة مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لسرعة التدخل وعوة الجثمان،  واستنكرت النقابة العامة لصيادلة مصر، حادث مقتل الطبيب الصيدلي أحمد طه الذي يعمل بصيدليات النهدي، في حي الصفا بمنطقة جازان السعودية، بـ7 طعنات في الصدر.

كانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني، وهو سعودي من قبل دوريات الأمن في جازان ممثلة في الأمن السري بعد 20 دقيقة من الحادثة، وأشارت إلى أن الطبيب الصيدلي نقل إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، لكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لـ7 طعنات في الصدر.



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