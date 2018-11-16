» بالفيديو.. نجل "خاشقجي" يؤدي صلاة الغائب علي والده بالمسجد النبوي

16 نوفمبر 2018 - 11:06 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم، الجمعة، صور صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجموع وهم يؤدون الصلاة بحضور نجل خاشقجي، صلاح، الذي سبق له أن أعلن أمس الخميس عن موعدها، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، أن إقامة صلاة الغائب على والده، الجمعة فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.

شاهد الفيديو..