  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
طبيب

أول رد من الصيادلة على مقتل طبيب مصري بالسعودية

منتخب مصر

موعد لقاء مصر وتونس والقنوات الناقلة

وزيرالمالية

"المالية": الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط

محاكمة

محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

الدكتور المؤمن عبد الله

"من عامل إلى مترجم للرؤساء والملوك".. قصة كفاح مصري

صلاح

بالأرقام.. "صلاح" يساوي قيمة منتخب تونس 3 مرات

صورة من الفيديو

شاهد.. تعذيب أطفال داخل حضانة علي يد الموظفين

أجيري

تشكيل الفراعنة في مواجهة "نسور قرطاج"

رئيس الأركان وقادة الدول بدرع العرب 1

رئيس الأركان وقادة من الدول العربية يشهدوا تدريب "درع العرب -1"

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

بالفيديو.. نجل "خاشقجي" يؤدي صلاة الغائب علي والده بالمسجد النبوي

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

إقامة صلاة الغائب على خاشقجي غدًا بالمسجدين الحرام والنبوي

#

نجل خاشقجي يعلن استقبال عزاء والده

#

تحديد موعد صلاة الغائب على «خاشقجي»

#

مسابقة شعرية للعريفى تنتهى بـ"منشار خاشقجي"

السعودية

مقتل

خاشقجي

صلاه الغائب.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر اليوم، الجمعة، صور صلاة الغائب على روح الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول داخل المسجد النبوي في المدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الجموع وهم يؤدون الصلاة بحضور نجل خاشقجي، صلاح، الذي سبق له أن أعلن أمس الخميس عن موعدها، في تغريدة بحسابه الموثق على "تويتر"، أن إقامة صلاة الغائب على والده، الجمعة فجرا بالمسجد النبوي، وعقب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام.
شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «فرج عامر» يطالب لاعبي سموحة بالعودة للانتصارات
» تهديدات باغتصاب هند صبري ونجلتيها
» حساسين: "الويل ثم الويل لكم"
» بالفيديو.. نجل "خاشقجي" يؤدي صلاة الغائب علي والده بالمسجد النبوي
» "فيس بوك" يلغي ميزة رسائل ماسنجر على أندرويد وios
» العربية لمكافحة الفساد تعقد لقاء لمعالم الحرب
» عرفات: 2019 بداية تحسن خدمات سكك حديد مصر
» 3 قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة مصر وتونس الليلة
» غدًا.. محاكمة 16 متهمًا في "التمويل الأجنبي"
» زايد: في هذه الحالة يضر التنوع البيولوجي صحة الإنسان
» البيئة: شرم الشيخ في التنوع البيولوجي لحماية كوكب الأرض

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي