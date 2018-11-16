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برلماني يطالب الحكومة بإلغاء الضرائب والجمارك علي السيارات الكهربائية

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النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بالبرلمان
النائب محمد بدوي دسوقي عضو لجنة النقل بالبرلمان

أمينة عبد العال

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البرلمان

السيارات

الطاقة

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل، بالبرلمان، الحكومة بسرعة التجهيز لاستقبال السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية في ظل اتجاه العالم بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات إلى هذا النوع من السيارات بدلا من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين.

وأضاف بدوي، أن دخول السيارات الكهربائية السوق المصري فى حاجة إلى دراسة وخطة متكاملة من جانب الحكومة، بجانب تقديم تسهيلات كإلغاء الجمارك والضرائب علي استيراد هذه السيارات لتشجيع المواطنين علي شرائها، نظراً لارتفاع أسعار السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذى يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضى يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلى حجمها الكبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن استخدام هذه السيارة له مميزات عديدة مباشرة وغير مباشرة منها حل قوي لخفض الطلب علي المحروقات، فضلاً عن مساهمتها بشكل كبير في القضاء مشكلات التلوث التي يعانى منه العالم أجمع، لذا لابد أن تتضافر جهود الحكومة بأكملها، لأنها مسئولية كبيرة ولابد أن يتم التغلب على كل المعوقات.

وتابع، يجب علي وزارة الكهرباء وضع خطة واسعة لسرعة إنشاء محطات شحن متفرقة في أنحاء الجمهورية.النائب محمد بدوي دسوقي: يطالب الحكومة بإلغاء الضرائب والجمارك علي السيارات الكهربائية

 

طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل، بالبرلمان، الحكومة بسرعة التجهيز لاستقبال السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية في ظل اتجاه العالم بحلول عام 2040 أن تتحول السيارات إلى هذا النوع من السيارات بدلا من نظيرتها التى تعتمد على المحروقات ومنها البنزين.

وأضاف بدوي، أن دخول السيارات الكهربائية السوق المصري فى حاجة إلى دراسة وخطة متكاملة من جانب الحكومة، بجانب تقديم تسهيلات كإلغاء الجمارك والضرائب علي استيراد هذه السيارات لتشجيع المواطنين علي شرائها، نظراً لارتفاع أسعار السيارات التى تعمل بالطاقة الكهربائية فى العالم، حيث يبلغ أقل سعر لها نحو 18 ألف دولار، علاوة عن ارتفاع سعر البطارية والذى يقدر بنحو 60% من ثمن السيارة وعمرها الافتراضى يتراوح ما بين 4- 5 سنوات بالإضافة إلى حجمها الكبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن استخدام هذه السيارة له مميزات عديدة مباشرة وغير مباشرة منها حل قوي لخفض الطلب علي المحروقات، فضلاً عن مساهمتها بشكل كبير في القضاء مشكلات التلوث التي يعانى منه العالم أجمع، لذا لابد أن تتضافر جهود الحكومة بأكملها، لأنها مسئولية كبيرة ولابد أن يتم التغلب على كل المعوقات.

وتابع، يجب علي وزارة الكهرباء وضع خطة واسعة لسرعة إنشاء محطات شحن متفرقة في أنحاء الجمهورية.



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