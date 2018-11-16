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كريم فهمي يروي تفاصيل شجاره مع أحد المدعوين بحفل زفافه

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سي بي سي

منى الشاذلى

كريم فهمي

روى الفنان كريم فهمي، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينه وبين أحد المدعوين خلال حفل زفافه.

وقال "فهمي"، خلال لقائه ببرنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه قبل انتهاء الفرح بدقائق فوجئ بقيام شخص يقوم بتصويره هو وعروسه من هاتفه الشخصي. 

وتابع: أنه طلب من شقيق عروسه أن يحذف الصور الذي قام الشخص بتصويرها، لافتا إلي أنه سرعان ما تحول الأمر إلي مشاجرة، فتدخل علي الفور ونشبت مشاجرة بينهما.

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