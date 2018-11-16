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"المحافظين" يستكمل ورش عمله حول قانون الأحوال الشخصية بحضور الهواري

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المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

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وسط البلد

المحافظين

طلعت حرب

يستكمل حزب المحافظين سلسلة ورش العمل التي نظمها حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بحضور النائبة الدكتورة عبلة الهواري والمحامية الحقوقية مها أبو بكر والخبير النفسي والأسري الدكتور هاشم بحري وقيادات من حزب المحافظين وذلك يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتقام ورشة العمل في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة وسط البلد؛ ميدان طلعت حرب؛ بحضور عدد من الأمهات والآباء من أصحاب القضية لسماع مقترحاتهم وبحضور عدد من القانونيين المختصين بقضايا الأسرة والطفل.

يذكر أن حزب المحافظين نظم نحو أكثر من 15 ورشة عمل برئاسة الأستاذ محمد خطاب نائب رئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية؛  وبحضور اللجنة التنسيقية للمرأة بالحزب؛ كانت آخرهم ورشة عمل السبت الماضي التي حضر فيها كل من النائب محمد فؤاد والنائب محمد أبو حامد؛ وتم الاستماع لمقترحات بعض السادة الحضور التي أكدت على ضرورة وجود قانون عادل ومحايد يضمن مصلحة الأسرة المصرية كلها وخاصة الأطفال لتعزيز ما نص عليه الدستور وهو أن المصلحة الفضلى للطفل.



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