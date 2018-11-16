» "فيس بوك" يلغي ميزة رسائل ماسنجر على أندرويد وios

16 نوفمبر 2018 - 11:21 ص

ذكرت البوابة العربية للأخبار أن شركة فيسبوك في طرح ميزة إلغاء إرسال الرسائل عبر تطبيقها "ماسنجر"، لمستخدمي نظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس في عدد قليل من البلدان .

وأشارت البوابة إلى أن التقنية تتوفر الميزة الجديدة في الوقت الحالي للمستخدمين في كولومبيا وبولندا وبوليفيا وليتوانيا فقط، ومن المتوقع طرحها في أجزاء أخرى من العالم قريبًا ، وتسمح الميزة للمستخدمين بإزالة أي نوع من الرسائل المرسلة من صندوق المستلم في غضون 10 دقائق من الإرسال، بما في ذلك الرسائل النصية والدردشات الجماعية والصور ومقاطع الفيديو والروابط وغيرها.

ويحتفظ موقع فيسبوك بالرسالة المحذوفة لفترة أطول قليلاً، وذلك حتى يستطيع التحقق من مضمون الرسالة المحذوفة في حال حصوله على بلاغ بإساءة استخدام وانتهاك لسياسات الموقع.

ويمكن للمستخدمين استعمال الميزة المعروفة باسم “Remove for Everyone ”، من أجل تصحيح خطأ أو حذف شيء تم إرساله عن طريق الخطأ، ولكن لن يتمكن المستخدم من تعديل التاريخ القديم.

وتواصل فيسبوك توفير ميزة الحذف القديمة، بحيث يمكن للمرسل حذف الرسالة المرسلة من صندوق بريده لكنها ستظل في صندوق البريد الوارد للمستلم، وتشير المعلومات إلى أن “فيسبوك” تعمل أيضًا على ميزات ذات صلة مثل القدرة على تعيين تاريخ انتهاء صلاحية الرسائل أو سجلات الدردشة بعد فترة محددة من الوقت، وبالرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة بالفعل للحفاظ على الخصوصية، لكن يجب على المنصة ضمان أن لا يتم إساءة استخدامها.

وتختلف الميزة الجديدة عن تلك المستخدمة لحذف رسائل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج القديمة بشكل سري قبل سبعة أشهر، حيث أن تلك الرسائل لم تكن مقيدة بحد زمني مقداره 10 دقائق، كما أن عملية الحذف لم تترك علامة مميزة، وهي الملاحظة التي تشير عادًة إلى أن الرسالة قد حذفت، مما شكل حينها انتهاكًا لثقة المستخدم وإساءة استخدام لسلطة الشركة بالنظر إلى أن المستخدمين لم يكن لديهم أي طريقة لإلغاء إرسال الرسائل.