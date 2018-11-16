"المالية": الاستفادة بخبرات الاتحاد الأوروبي لإعداد برامج تدريبية

16 نوفمبر 2018 - 11:26 ص

أعلنت وزارة المالية عن إنشاء وحدة جديدة بهيكلها الإداري تتبع وزير المالية مباشرة تختص بالمراجعة الداخلية، وذلك في إطار خطط الوزارة للتطوير المؤسسي إلى جانب رفع كفاءة دور الرقابة الداخلية الذي تقوم به وزارة المالية و خاصة متابعة تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة و تقييم المخاطر التي تواجه عمل الوزارة والمصالح التابعة لها لوضع الآليات والخطط والسياسات المناسبة لإدارة ودرء تلك المخاطر



وأكد بيان أصدرته الوزارة اليوم أن وحدة المراجعة الداخلية التى سوف تتبع الوزير مباشرة سيرأسها المحاسب ايهاب خطاب مساعد وزير المالية الدكتور محمد معيط، كما تم تدعيم الوحدة الجديدة بأفضل الكفاءات بالوزارة حتى تؤدي دورها المطلوب في تحسين اداء الوزارة وقطاعاتها الرئيسية والمصالح التابعة لها ودعم سياسات الحوكمة التي يتبناها وزير المالية .

وأوضح البيان أن الوحدة الجديدة ستتمتع باستقلالية تامة في عملها حيث ستتبع وزير المالية اداريا وفنيا إلى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في عمليات المراجعة والرقابة الداخلية بما يسهم في رفع كفاءة ادارة العمليات المختلفة بالوزارة والمصالح التابعة لها والتأكد من تأمين الأصول العامة بأفضل صورة والتزام جميع المستويات الادارية للدولة بالقوانين واللوائح والنظم الادارية .

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية ستستفيد بعلاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي وخبرة المؤسسات الرقابية في الاتحاد فى إعداد برامج تدريبية لفريق عمل وحدة المراجعة الداخلية خاصة علي أساليب ووسائل المراجعة الداخلية دعما للوحدة الجديدة ولتحقيق النتائج المرجوة منها .

يذكر أن المحاسب ايهاب خطاب رئيس الوحدة الجديدة يتمتع بخبرة طويلة حيث عمل لأكثر من 33 عاما في العديد من البنوك المحلية والإقليمية منذ تخرجه من كلية تجارة عين شمس عام 1985 حيث عمل في بنوك التجاري الدولي وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبك الاستثمار وشركة التجاري الدولي القابضة كما انه صقل تلك الخبرة بالحصول علي العديد من الشهادات المهنية في مجال المراجعة الداخلية من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مجال التحليل الائتماني .