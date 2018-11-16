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تهديدات باغتصاب هند صبري ونجلتيها

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هند صبري
هند صبري

إيمان هاني

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اغتصاب

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التحرش

هند صبري

أكدت النجمة التونسية هند صبري، أنها تلقت تهديدات مستمرة باغتصابها هي وابنتيها من قبل جمهور سعد لمجرد، بعد أن شاركت تغريدة ضده عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عقب اتهامه بتهمة الاعتداء الجنسي للمرة الثانية. 

وقالت "صبري"، خلال ندوة عن التحرّش شاركت فيها صبري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، إنّها دافعت عن "لمجرد" خلال اعتقاله للمرة الأولى، إلا أن اتهامه للمرة الثانية دفعها إلى التعبير عن رأيها.

وكانت "صبري" قد غردت سابقًا، قائلة: "كنت من الناس الذين استبعدوا اتهام سعد الأول بالاعتداء الجنسي، لكن التكرار قتل الشك، هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجمًا أو قدوة لأحد". 

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