» تهديدات باغتصاب هند صبري ونجلتيها

أكدت النجمة التونسية هند صبري، أنها تلقت تهديدات مستمرة باغتصابها هي وابنتيها من قبل جمهور سعد لمجرد، بعد أن شاركت تغريدة ضده عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عقب اتهامه بتهمة الاعتداء الجنسي للمرة الثانية.

وقالت "صبري"، خلال ندوة عن التحرّش شاركت فيها صبري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، إنّها دافعت عن "لمجرد" خلال اعتقاله للمرة الأولى، إلا أن اتهامه للمرة الثانية دفعها إلى التعبير عن رأيها.

وقالت "صبري"، خلال ندوة عن التحرّش شاركت فيها صبري ضمن فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، إنّها دافعت عن "لمجرد" خلال اعتقاله للمرة الأولى، إلا أن اتهامه للمرة الثانية دفعها إلى التعبير عن رأيها.