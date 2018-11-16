» العربية لمكافحة الفساد تعقد لقاء لمعالم الحرب

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المنظمة العربية

تعقد المنظمة العربية لمكافحة الفساد بمشاركة منتدى البدائل العربي لقاء تشاركي لمناقشة دراسة حول الصراع بين حركات وقوى التغيير في مواجهة شبكات المصالح والفساد في الدول العربية.

ويتطرق اللقاء الذي ينعقد يومي 23 و24 ديسمبر القادم إلى دراسة طبيعة الشبكات المؤثرة في صنع القرار واستراتيجيات الحراك في التأثير عليها والوقوف على قدرة الحراك على طرح سياسات وخلق شبكات مواجهة لشبكات الفساد وكذلك قدرة شبكات الفساد على اختراق أو قمع الحركات الاجتماعية وموقع الدولة ومؤسستها من هذا الصراع ودور الإعلام المساند لكل طرف من أطراف الصراع وتأثيره ودور الإعلام البديل في هذه العلاقة.

ويستضيف اللقاء الذي سينعقد في فندق البريستول في بيروت عدد من المتخصصين والباحثين في المنطقة العربية منهم الأستاذ الدكتور داوود خير الله، أستاذ في القانون الدولي في جامعة جورج تاون، وأحمد عبيدات، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وبهيج طبارة، وزير العدل اللبناني الأسبق وعدد كبير من الباحثين.


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