» «فرج عامر» يطالب لاعبي سموحة بالعودة للانتصارات

16 نوفمبر 2018 - 12:35 م

عقد المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، اجتماعاً مع لاعبى الفريق لمطالبتهم بالعودة إلى الانتصارات من جديد بعدما تعثر الفريق الجولات الماضية وهو ما تسبب فى استقالة مديرهم الفنى على ماهر من منصبه.

وأشار "عامر" خلال الاجتماع، إلى أنه لن يسمح بأى استهتار أو تهاون الفترة المقبلة، وأن أى استهتار سوف يواجه بالمزيد من الحزم والعقوبات، وأنه لن يسمح بغير المربع الذهبى بديلا للعودة إلى البطولات المختلفة.

وقاد طارق يحيى المدير الفني الجديد للفريق أول مران مساء أمس الخميس، على ستاد الإسكندرية.



