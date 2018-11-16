9 رحلات تأخرت عن الإقلاع بمطار القاهرة بسبب أعمال صيانة

16 نوفمبر 2018 - 12:39 م

تأخرت عن الإقلاع، 9 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل فى مطار القاهرة الدولى ، إضافة إلى إلغاء رحلة أخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية فى مطارات الوصول والصيانة وظروف التشغيل.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة أن رحلتى الخطوط نسما 140 المتجهة إلى القصيم ، 170 المتجهة إلى جدة تأخرا عن مواعيد الإقلاع المقررة لهما بجدول التشغيل ، كما تأخرت خطوط طيران النيل 109 المتجهة الى سكاكا ، وذلك بسبب أعمال الصيانة .

وأضافت أن رحلة الخطوط العراقية 104 المتجهة إلى السلمانية ، ورحلة الخطوط التركية 691 المتجهة الى اسطنبول ، ورحلة خطوط المصرية العالمية 340 المتجهة إلى مدريد، ورحلة خطوط طيران الاتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبي، ورحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا ، وأخيرا رحلة الخطوط الايطالية 804 المتجهة الى ميلان تأخروا عن المواعيد المقررة بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية .