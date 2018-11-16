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الثلاثاء اجازة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف

الحياة السياسية

محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

متابعات- حنان حمدتو

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المولد النبوي

محمد سعفان

وزارة القوى العاملة

قرر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن الثلاثاء 20 من نوفمبر عام 2018 ميلادية، الموافق الثانى عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى الشريف

وقال سعفان أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.


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