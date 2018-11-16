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التصديري للملابس: 150 عارضًا من مصر وإفريقيا بمعرض«Destination Africa»

مال وأعمال

المجلس التصديري للملابس
المجلس التصديري للملابس

أمينة عبد العال

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افريقيا

معرض

الغزل والمنسوجات

قال المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس، إن الهدف من  معرض ومؤتمر  السبت المقبل هو تسليط الضوء على التدابير التي يتعين على أفريقيا اتخاذها لتعزيز جاذبيتها للمشترين والاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال تبنيها لمبادرات الاستدامة، بالتزامن مع حدوث تحولات   كبرى في الأسواق العالمية.

ويأتي المؤتمر والمعرض تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، وينظمه المجالس التصديرية لـ«الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، المفروشات المنزلية» بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبو»

وأضاف في تصريحات صحفية أن المؤتمر سوف يتناول موضوعات الاستدامة في صناعة المنسوجات والملابس، والاتجاهات والتحولات العالمية الكبرى التي تؤثر على الصناعة، ويناقش الآفاق الجديدة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات النسيجية المصنعة في أفريقيا وتصديرها، بالإضافة إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وكيف يمكن لأفريقيا أن تتقدم نحو التنفيذ.

من جانبه قال المهندس رفعت هلال رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن المعرض هذا العام سوف يعرض سلسلة الصناعات النسيجية بدءاً من الغزل والمنسوجات وحتى صناعة الملابس الجاهزة بغرض التصدير، وسوف يعقد بالمعرض لقاءات عمل ثنائية، حيث أن المدعوين فيه مستوردين من مختلف دول العالم، ويعرض فيه المصنعين والمصدرين المصريين ومن بعض الدول الأفريقية الأخرى.

وأضاف أننا نهدف من المعرض إلى توصيل رسالة للعالم بأن مصر مركز  إقليمي  لتوريد المنتجات النسيجية للعالم، وأن هناك تكامل تصميمي بين مصر والدول الإفريقية من جانب وهي سلسلة إنتاج وتوريد، وبين دول الجوار مثل تونس والجزائر من جانب آخر، ومدعو بالمعرض أكثر من 300 زائر ومشتر أجنبي من أصحاب الماركات العالمية وكبار سلاسل التجزئة.

وأشار إلى مشاركة نحو 150 عارضًا من مصر وبعض الدول الإفريقية بهدف خلق تكامل فى سلاسل إنتاج الصناعات النسجية الإفريقية، ووضع مصر كمركز لوجيستى للصادرات النسيجية الإفريقية.



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