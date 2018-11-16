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مصرع سيدة وإصابة زوجها في انفجار أسطوانة غاز

قضايا وحوادث

مصرع شخصين فى انفجار اسطوانة غاز بالقرب من لجنة انتخابية
ارشيفية

أحمد الشربينى

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الإسكندرية

مصرع ربة منزل

انفجار اسطوانة غاز

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة وأصيب زوجها فى انفجار أسطوانة غاز داخل شقتهما بالإسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تفيد بانفجار إسطوانة غاز داخل شقة بمساكن الناصرية بالبلوك رقم 22 - دائرة القسم، انتقل مأمور وضباط القسم .. وقوات من إدارة الحماية المدنية.

تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى بالعقار المشار إليه مساحتها حوالى 60 متر ووجود جثة قاطنتها  ا س ع  28 سنة ربة منزل، وبمناظرتها تبين إصابتها بحروق وكدمات متفرقة بأنحاء بالجسم، وإصابة زوجها ا ح د  30 سنة عامل بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية بنسبة 25%، وبمعاينة الشقة محل البلاغ عثر داخل حجرة النوم على  " 2 " إسطوانة غاز بوتاجاز منزلي، وتبين حدوث تلفيات بنافذة الصالة ونافذة ودولاب حجرة النوم وبعثرة محتوياتها .



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