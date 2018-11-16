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12 تفسيرًا لرؤية الوضوء

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الإعجاز العلمي في الوضوء
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عبدالحي العسكري

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الصلاة

العسل

اللبن

قضاء الحوائج

الوضوء

رؤية الوضوء منامًا.

التأويل..

يدل الوضوء على قضاء الحوائج، ومن كمل كل الوضوء دل على بلوغ قصده.

وإن توضأ بما لا يجوز به الوضوء كاللبن والعسل وغيره دل على الدين والوضوء صالح في كل الأديان وأمان من الله تعالى.

ومن رأى أنه توضأ وضوءه للصلاة فإنه في أمان الله تعالى مما يخافه من عدوه.

وإن توضأ ودخل في الصلاة فإنه يخرج من هم ويحمد ربه عز وجل. وإن توضأ بما لا يجوز الوضوء به فهو في جهد ينتظر الفرج منه وذلك الأمر الذي هو فيه لا يتم.

ومن رأى أنه صلى بغير وضوء وكان تاجراً فإنها تجارة ليس لها رأس مال، وإن كان صانعاً فليس له مأوى، وإن كان صاحب ولاية فليس له جند. وإن صلى بغير وضوء في موضع لا تجوز فيه الصلاة كالمزبلة فإنه متحير في أمر لا يزال عنه وهو يطلبه ولا يقدر عليه.

ومن رأى أنه يتوضأ في فراشه ولا يقدر أن يقوم وهو في مرض شديد دلت رؤيته على مفارقة زوجه أو صديقه.

ومن رأى أنه يتوضأ في الأسواق العامرة أو الحمامات فإنه يدل على غضب الله تعالى وخسارة عظيمة وظهور ما يخفيه وفضيحته به.

وإن توضأ في شط البحر في موضع يتوضأ فيه الناس فإنه يدل على ذهاب الهم والوجع.

وقيل الوضوء أمانة يؤديها أو دين يقضيه أو شهادة يقيمها.

ومن توضأ وأتم وضوءه فإن كان مهموماً فرج الله تعالى همه، أو خائفاً أمنه الله تعالى مما يخاف، أو مريضاً شفاه الله تعالى، أو مديوناً قضى الله دينه، أو مذنباً كفر الله تعالى عنده ذنوبه.

ومن رأى أنه يطلب وضوءاً ولا يصيبه فإنه عسر عليه في أمره حتى يتوضأ ويتم وضوءه ثم يسهل عليه أمره.

ومن توضأ بماء ساخن أو اغتسل به أو شربه أصابه هم أو مرض.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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