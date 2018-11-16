  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

أول تصريح لـ"ماني" عن خلافه مع "صلاح"

خاشقجي

صحيفة أمريكية تهاجم السعودية بسبب بيان مقتل «خاشقجي»

طبيب

أول رد من الصيادلة على مقتل طبيب مصري بالسعودية

ارشيف

وفاة لاعب منتخب مصر عن عمر 22 عامًا

وزيرالمالية

"المالية": الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط

منتخب مصر

موعد لقاء مصر وتونس والقنوات الناقلة

محاكمة

محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

الدكتور المؤمن عبد الله

"من عامل إلى مترجم للرؤساء والملوك".. قصة كفاح مصري

صلاح

بالأرقام.. "صلاح" يساوي قيمة منتخب تونس 3 مرات

صورة من الفيديو

شاهد.. تعذيب أطفال داخل حضانة علي يد الموظفين

وزير الأوقاف: المحتكر ملعون دنيا وآخرة

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعيين أمين عام جديد لاتحاد الأوقاف العربية

#

وزير الأوقاف: الإخوان خطر على الدين والدولة

#

وزير الأوقاف: «العدل» ليس مسئولية ولي الأمر وحده

احتكار السلع

الأوقاف

مختار جمعة

السنبلاوين

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حب الرسول جزء لا يتجزأ من الدين، وجزء من العقيدة، مضيفًا: "كيف لا نحبه وهو أول شافع وأول مشفع، وأرسل رحمة للعالمين.

 وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بالمسجد الكبير في قرية كفر عزام السنبلاوين، اليوم الجمعة، إلى أن الرسول الكريم كان خير الناس للإنسانية، مضيفًا أن من يحب رسول الله لا يمكن أن يكون كاذبًا، لأن الرسول أخبرنا أن الكذب من صفات النفاق.

 وعن الغلاء الراهن قال جمعة :" أن المحتكر ملعون، وخاصة إذا كان محتكر للسلع الأساسية التي تمس قوت الناس، لافتا إلى أن المال الذي يأتي من الاحتكار صاحبه ملعون في الدنيا والآخرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي فوائد اللفت للمناعة وعلاج السعال وضعف البصر
» إجراءات أمنية مكثفة بمحيط "برج العرب"
» عامل يمطر آخر بالرصاص في سوهاج
» شاهد.. طيار يشهر إسلامه على ارتفاع 180 ألف قدم
» شاهد.. اشتباكات بالأيدي في برلمان سريلانكا
» 12 تفسيرًا لرؤية الوضوء
» "محرز" يكشف حقيقة حرب السوشيال مع "صلاح"
» خبير بالاستثمار الدولي يكشف أسباب تقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال
» «فرج عامر» يطالب لاعبي سموحة بالعودة للانتصارات
» تهديدات باغتصاب هند صبري ونجلتيها
» حساسين: "الويل ثم الويل لكم"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي