وزير الأوقاف: المحتكر ملعون دنيا وآخرة

16 نوفمبر 2018 - 02:03 م

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حب الرسول جزء لا يتجزأ من الدين، وجزء من العقيدة، مضيفًا: "كيف لا نحبه وهو أول شافع وأول مشفع، وأرسل رحمة للعالمين.



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بالمسجد الكبير في قرية كفر عزام السنبلاوين، اليوم الجمعة، إلى أن الرسول الكريم كان خير الناس للإنسانية، مضيفًا أن من يحب رسول الله لا يمكن أن يكون كاذبًا، لأن الرسول أخبرنا أن الكذب من صفات النفاق.



وعن الغلاء الراهن قال جمعة :" أن المحتكر ملعون، وخاصة إذا كان محتكر للسلع الأساسية التي تمس قوت الناس، لافتا إلى أن المال الذي يأتي من الاحتكار صاحبه ملعون في الدنيا والآخرة.

