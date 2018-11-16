المنشاوي: 5 أسباب أدت لصعود تيار اليمين حول العالم

16 نوفمبر 2018 - 02:13 م

ارجع الكاتب الصحفي محمد المنشاوي ، المتخصص فى الشأن الامريكى ، صعود التيارات اليمينية حول العالم الى عدة أسباب أولها الرؤية أن الظروف التى خلقتها العولمة المالية العالمية والتوجهات الليبرالية فى السياسات الخارجية وأخيرا انتشار الأنماط الثقافية التقدمية، قد ساهمت فى زيادة حدة سيطرة المدن والمناطق العمرانية الجديدة على حساب القرى والمدن الريفية الصغيرة .

وأضاف المنشاوى خلال مقاله الذى نشر بالشروق تحت عنوان " محاولة لفهم انتصارات اليمين حول العالم" ان زيادة سيطرة وتوغل رأس المال على حساب العمال والمزارعين زادت من صعود اليمين ، وتعمق عدم الثقة بين الحكومات والمواطنين دفع هذا الواقع الجديد إلى شعور الملايين من المواطنين بالغضب والتوتر والرهبة مما هو سيأتى على المستوى السياسي .

وتابع مستكملا :" انصب غضب المواطنين على النخب السياسية التقليدية الحاكمة ودفع الخوف من الفوضى إذا ما استمرت الأوضاع على ما هى عليه إلى أن يصوت الكثيرون لصالح ممثلى التيارات اليمينية الشعبوية التى وعدتهم بالعودة للأصول فيما يتعلق بالنمط الاقتصادي أو بالممارسات الثقافية الاجتماعية التقليدية، ناهيك عن سمو فكرة الوطنية والقومية من جديدوصوت الملايين ليس على قناعات فكرية وأيديولوجية، بل خضعوا بعواطفهم وقلوبهم لوعود براقة تلمس أوتارا حساسة حتى لو كانت بعيدة عن الواقعية ".