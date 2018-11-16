» عامل يمطر آخر بالرصاص في سوهاج

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أطلق عامل وابلًا من النيران اتجاه آخر فى سوهاج فوقع قتيلًا بسبب خصومة ثأرية بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج سمع الضباط طلقات الرصاص تدوى فى المنطقة وبالإنتقال تبين إصابة "محمد.م" 69 سنة بالمعاش، بطلقات نارية متفرقة بالجسم, تم نقله للمستشفى المركزى، إلا أنه توفى فور وصوله.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "أيمن.إ"  وذلك بمحل الواقعة أثناء محاولته الهرب ، وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية ، وبخزينتها 18 طلقة من ذات العيار"، وعُثر بالمكان على 5 فوارغ من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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