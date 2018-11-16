أول تصريح لـ"ماني" عن خلافه مع "صلاح"

16 نوفمبر 2018 - 02:25 م

نفى نجم منتخب السنغال ساديو ماني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، ما تردد من أنباء حول وجود خلاف بينه وبين لاعب منتخب الفراعنة وزميله في الفريق الإنجليزي محمد صلاح لافتا إلى أنه يجد متعة خاصة في اللعب بجانب محمد صلاح وروبرتو فيرمينو، في إشارة إلى أن تواجدهما بجانبه داخل الملعب يجعل كل شيء سهلاً أمامه أثناء المباراة نظراً لحالة التناغم والتفاهم التي يتمتع بها ثلاثي هجوم "الريدز".

وأكد أنه يرغب في الوصول مع الفريق لأفضل حالاته سواء بأهدافه أو أهداف محمد صلاح، نافيا تعمده عدم معاونة الفرعون المصري على تسجيل الأهداف ليتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي كما فعل وحصدها الموسم الماضي.

وعن محاولته حصد أكبر عدد من الأهداف على حساب زملائه، دافع السنغالي عن ذاته قائلاً: "نحن فريق واحد، نحن ليفربول ونجاح "الريدز" يعود علينا أيضاُ، وحلمنا دائماً تحقيق الأفضل وحصد العديد من البطولات والألقاب سواء كانت بأهدافي أو صلاح أو أي من لاعبي الفريق، ولكن لن أنكر أنني أسعى دائماً لبلوغ أفضل مستوياتي، لعل الحظ يقف بجانبي وصلاح ولكن لدينا لاعبين رائعين في جميع المراكز".



