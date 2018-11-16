» شاهد.. اشتباكات بالأيدي في برلمان سريلانكا

عرضت قناة "روسيا اليوم" ، مقطع فيديو، يرصد الاشتباكات التى وقعت بين أعضاء البرلمان في سريلانكا، وصل إلى حد التشابك بالأيدي، وذلك مع تصاعد الصراع على السلطة.





ووقعت الاشتباك في البرلمان عقب يوم من تمرير اقتراع بحجب الثقة عن حكومة ماهيندا راجاباكسا، فيما قال رئيس البرلمان كارو جاياسوريا إن البلاد ليس لديها حكومة وليس هناك رئيس للوزراء.





ونقل الموقع الرسمي لقناة "روسيا اليوم" عن الناطق باسم البرلمان كارو جاياسوريا قوله: الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان دعمت قرار سحب الثقة عن راجاباكسي الذي عين من قبل الرئيس مايثريبالا سيريسينا، خلفا لرانيل ويكريميسينغي في 26 أكتوبر الماضي.



وتشهد سريلانكا أزمة دستورية بدأت مع إقالة سيريسينا حليفه ويكريميسينغي وأعضاء حكومته وتعيينه راجاباكسي في مكانه.



وتوسعت الأزمة في البلاد مع إصداره أمرا يقضي بحل البرلمان ودعوته لانتخابات عامة في 5 يناير.



