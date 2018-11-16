حقيقة صرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات

16 نوفمبر 2018 - 02:30 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وذلك بعد تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وأكدت الوزارة أنها لم تتخذ أى إجراءات بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأن قضية العلاوات الخمس مازالت قيد النظر أمام القضاء، وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به فى هذه القضية، مُشددةً على حرصها التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط بين أصحاب المعاشات.