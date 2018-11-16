الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 608 جنيهات

16 نوفمبر 2018 - 02:41 م

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وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 608 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18: 521 جنيهًا

عيار 21: 608 جنيهات

عيار 24: 694 جنيهًا

الجنيه الذهب:4864 جنيهًا

الأوقية: 1215 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.