  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:29 م
بحث متقدم
محمد صلاح وماني

أول تصريح لـ"ماني" عن خلافه مع "صلاح"

خاشقجي

صحيفة أمريكية تهاجم السعودية بسبب بيان مقتل «خاشقجي»

طبيب

أول رد من الصيادلة على مقتل طبيب مصري بالسعودية

ارشيف

وفاة لاعب منتخب مصر عن عمر 22 عامًا

وزيرالمالية

"المالية": الاقتصاد المصري تخطى مرحلة الضغط

منتخب مصر

موعد لقاء مصر وتونس والقنوات الناقلة

محاكمة

محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"

الدكتور المؤمن عبد الله

"من عامل إلى مترجم للرؤساء والملوك".. قصة كفاح مصري

صلاح

بالأرقام.. "صلاح" يساوي قيمة منتخب تونس 3 مرات

صورة من الفيديو

شاهد.. تعذيب أطفال داخل حضانة علي يد الموظفين

الذهب يرتفع مجددًا ليسجل 608 جنيهات

مال وأعمال

الذهب
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الذهب يرتفع 6 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

الذهب يرتفع 3 جنيهات ليسجل هذا الرقم

#

بعد 3 أيام من الهبوط.. الذهب يعاود الصعود ويرتفع 4 جنيهات

#

الذهب يرتفع 10 جنيهات ليسجل هذا الرقم

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 608 جنيها في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:-

عيار 18: 521 جنيهًا

عيار 21: 608 جنيهات

عيار 24: 694 جنيهًا

الجنيه الذهب:4864 جنيهًا

الأوقية: 1215 دولارًا

  أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي

الإلحاد العربى.. تفكيك البؤرة!

د. حسام عقل

إلهان عمر .. وعي محتمل، وخوف مبرر

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي فوائد اللفت للمناعة وعلاج السعال وضعف البصر
» إجراءات أمنية مكثفة بمحيط "برج العرب"
» عامل يمطر آخر بالرصاص في سوهاج
» شاهد.. طيار يشهر إسلامه على ارتفاع 180 ألف قدم
» شاهد.. اشتباكات بالأيدي في برلمان سريلانكا
» 12 تفسيرًا لرؤية الوضوء
» "محرز" يكشف حقيقة حرب السوشيال مع "صلاح"
» خبير بالاستثمار الدولي يكشف أسباب تقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال
» «فرج عامر» يطالب لاعبي سموحة بالعودة للانتصارات
» تهديدات باغتصاب هند صبري ونجلتيها
» حساسين: "الويل ثم الويل لكم"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي