» تعرف علي فوائد اللفت للمناعة وعلاج السعال وضعف البصر

16 نوفمبر 2018 - 03:13 م

يعتبر اللفت من الخروات الجذرية، وهناك أنواع منه:

اللفت البنفسجي وهو اللفت الذي نعرفه جميعاً.

واللفت الأبيض يكون طويل أو كروي.

واللفت الأحمر يشبه الشمندر.

واللفت السكري وهو الذي يستخرج منه السكر.

يؤكل اللفت مسلوقاً إضافة إلى أنّه يمكن أن يصنع منه شوربة مشهورة ومعروفة في جمهورية العراق، يمتاز اللفت بقيمة غذائية عالية فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية والمتنوعة وغني أيضاً بالكالسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والكبريت، واليود، وتحتوي أوراقه على الحديد والنحاس.

يعتبر اللفت مجدد لنشاط الجسم ومرطب ونافع للصدر ومهدئ للسعال وينفع لحالات الصرع أيضاً ومليّن ومزيل للتعب والوهن النفسي والعقلي ومفيد للنزلات الصدرية ومفيد للأمراض الجلدية ومفيد أيضاً للسمنة ويعالج تشقق الأيدي والأرجل.

فوائد اللفت المخلل

مدر جيد للبول ويخلص جسم الإنسان من الماء الزائد.

يفتت حصى الكلى.

يزيد من قوة ومناعة الجسم ويعمل على تنشيطها.

مفيد جداً لصحة الجهاز الهضمي.

اللفت المخلل مليء بالخمائر المفيدة ويساعد على هضم الكثير من المأكولات التي نتناولها معه لا سيما البروتينات والمأكولات النشوية.

يحافظ على توازن الميكروبات داخل جسم الإنسان أي أنه يجعل هناك توازناً ما بين البكتيريا الضارة والبكتيريا الجيدة، ممّا يجعل البكتيريا السيئة تتراجع في الاستيلاء على جسم الإنسان وبالتالي لا تسبب له الأمراض.

يعالج ضعف البصر.

مفيد للكلى والكبد والمثانة.

يزيد من الطاقة الجنسية عند الرجال والنساء.

ينقي الدم من السموم.

يفيد في علاج الكثير من الأمراض كالكانديدا المسببة للفطريات والتهاب القولون التقرحي وغيرها من الأمراض الكثيرة التي تصيب جسم الإنسان.

يحتوي على مستوى عال من الألياف التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.