» جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة عاطل

16 نوفمبر 2018 - 04:26 م

لقى عاطل مصرعه، جراء تناوله جرعة مخدرات زائدة بشقته بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث اكتشف شقيقه وفاته داخل شقته التي يقيم بها بمفرده حال زيارته له، مضيفًا أنه كان يتعاطى المواد المخدرة، وأرجع سبب الوفاة لاحتمال تعاطيه جرعة زائدة منها ولم يتهم أحد أو يشتبه في وفاته جنائيا, وتم نقله لمشرحة مستشفى دمنهور.

كان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من ضباط قسم شرطة دمنهور يفيد بورود بلاغًا من «عادل.ع.م»، 34 سنة، عامل بمحل أجهزة كهربائية، باكتشافه وفاة شقيقه داخل مسكنه بأبراج شارع الجيش بدائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، والنقيب أحمد شرف معاون مباحث القسم، لمكان الحادث لمعرفة سبب الوفاة، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة «علاء.ع.م»، 38 سنة، عاطل ومقيم بشقته بالطابق الرابع عشر، مسجاة على ترابيزة بصالة الشقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وبسؤال المبلغ، قرر باكتشافه وفاة شقيقه المذكور داخل شقته التي يقيم بها بمفرده حال زيارته له، مضيفًا أن المذكور كان يتعاطى المواد المخدرة، وأرجع سبب وفاة لاحتمال تعاطيه جرعة زائده منها ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيًّا.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود زرقة بالوجه وبداية حالة تعفن ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.