نائب وفدي: مؤتمر التنوع البيولوجي يؤكد أن مصر بلد الأمان

16 نوفمبر 2018 - 04:28 م

قال الدكتور محمد خليفة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التنوع البيولوجي هو التنوع في النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والتنوع في البيئة، مشيرة إلى أن مصر لديها بيئة مختلفة مثل البيئة الصحراوية التي يعيش فيها نباتات وكائنات حية دقيقة ذات طبيعة خاصة، بالإضافة إلى أن مصر تضم العديد من المحميات الطبيعية.

وأضاف "خليفة"، في تصريحات صحفية، أن هذه الكائنات لها دور كبير في إحداث التوازن البيئي، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة في عام 1988 أدركت أهمية إبرام اتفاقية خاصة للتنوع البيولوجي، واعتمدت في عام 1992 وقع عليها 136 دولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر ينعقد كل عام في دولة من الدول، ومصر الآن هي التي تحتضن هذا المؤتمر الهام.

وأوضح النائب الوفدي، أن احتضان مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي لهذا العام، يؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان ويعقد فيها مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر منتدى شباب العالم الذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي وهذا يضع مصر علي الخريطة السياسية العالمية في وضع مميز في عهد الرئيس السيسي.