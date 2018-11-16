كواليس الجلسة السرية بين «الخطيب» و«عرابي»

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المصريون

الاهلى

محمود الخطيب

عرابى

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة هامة مع هيثم عرابي، مدير التعاقدات الجديد بالنادي لبحث الأسماء المُرشحة للانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان مجلس الأهلي قد قرر ضم هيثم عرابي للجنة التعاقدات بالنادي بجانب محمد فضل مدير اللجنة وإن كان الأخير قد اعتذر عن الاستمرار فى منصبه اعتراضاً على هذا القرار.

ويناقش الخطيب مع عرابى غدًا، السبت، أسماء بعض اللاعبين الأجانب الذين يمكن للنادى التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك اتجاها قوياً في النادي لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعد خسارة لقب أفريقيا.

وأرتبط أسم أكثر من لاعب بإمكانية الانتقال للأهلى خلال الفترة المقبلة أمثال رمضان صبحى لاعب هيدرسلون الانجليزى وأحمد حجازى مدافع ويست بروميتش وكذلك الكاميرونى فرانك كوم لاعب الترجى وزميله بالفريق فوسينى كوليبالى بجانب المغربى محمود بنحليب.

ويضم الاهلي أربعة لاعبين أجانب، هم التونسى على معلول والمغربى وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاى والمالى ساليف كوليبالى وفى حالة رغبة الأهلى فى ضم أى لعب أجنبى سيتم الاستغناء عن أحداً من هذا الرباعي الأجنبي.

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