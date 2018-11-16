» إحالة أوراق «ضفدع» للمفتي

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الإسكندرية

توك توك

قتل طفل

جنايات الاسكندرية

ضفدع

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، امس الخميس، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد وعضوية كل من المستشار محمد عبد الحميد عبد الجواد والمستشار وائل رجب السيد، إحالة أوراق حلاق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لقتله طفل وسرقة "التوك توك" الخاص به، وذلك في القضية رقم 36311 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 5898 شرق الإسكندرية.

ترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة في مصرف بدائرة القسم.

وكشفت مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أن المتهم "س.ع.ع"، وشهرته "سالم الضفدع" استدرج المجني عليه، الطفل "م.ر.م" لتوصيله ليلا بـ"التوك توك" الخاص به لإحدى القرى المجاورة لدائرة قسم المنتزة ثان، وخلال تواجده بطريق مصرف العامية استوقفه وتظاهر بإجراء مكالمة تليفونية مدعيا سقوط هاتفه في منطقة مظلمة مطالبًا من المجني عليه النزول من "التوك توك" للبحث معه عن الهاتف، وأخرج المتهم "فرد خرطوش" وسدد له عدة ضربات على رأسه فسقط مغشيا عليه وقام بتكبيل يديه مستخدما شال وربط جسده بقطعة حجر لأثقال وزنه وألقاه في مياه المصرف وسرق "التوك توك" وفر هاربا.

 وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم، وحددت جلسة 13 فبراير للنطق بالحكم.


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