طلب إحاطة عاجل لوزير الزراعة لهذا السبب

16 نوفمبر 2018 - 04:45 م

تقدم النائب البدر أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، حول استيراد تقاوي خضر بمليار دولار سنويًا، واصفًا هذا الأمر بالكارثة التي تستوجب المحاسبة.

وتساءل: «ما هو دور معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين، لمواجهة هذه الأزمة؟، قائلًا: مصر بلد زراعي كيف تستورد تقاوي الخضر بما يعادل 98% من الإنتاج».

وأكد «ضيف»، في بيان له اليوم الخميس، أن مصر تمتلك تاريخ كبير في الزراعة، واستيراد هذه الكمية من تقاوي الخضر يشير إلى أن هناك مسارًا خطأ وخلل في المنظومة لابد من تصحيحه، مشددًا على ضرورة وضع إستراتيجية للنهوض بمستقبل الزراعة المصرية تعتمد على استغلال المقومات الزراعية المصرية الاستغلال الأمثل ووضع إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات.

وأشار النائب، إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح باستيراد تقاوي خضر بمليار دولار، مطالبًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على طبيعة هذا الأمر وخطة الوزارة بل والحكومة في منع هذا الأمر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر.