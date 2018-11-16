» «الجبلاية» تُعلق على تأجيل السوبر المصري السعودي

16 نوفمبر 2018 - 04:48 م

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بيانًا رسميًا، للتعليق على قرار تأجيل مباراة مباراة السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة والتي كان مقررا لها 27 نوفمبر الجاري، لأجل غير مسمى.

وجاء نص البيان كالتالي:-

"تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، بتقدير بالغ البيان الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي يعكس مشاعر الأخوة الصادقة تجاه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري في أزمته الصحية.

والاتحاد المصري لكرة القدم ليؤكد أن هذه المشاعر الطيبة التي تلقاها من الأشقاء السعوديين بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تعكس مدى قوة العلاقات بين الرياضيين في البلدين على الدوام وترسخ لتعاون كبير بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم، وترسم ملامح المحبة الدائمة بين الشعبين الشقيقين.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أمله في أن تتهيأ الظروف لتقام مباراة السوبر المصري السعودي في وقت قريب بإذن الله».