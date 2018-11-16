سقوط عاطل قبل ترويجه لـ6 كيلو حشيش

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حشيش

القبض علي عاطل

الزاوية الحمراء

القي ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات, القبض علي المتهم م"صطفي.م" 27 سنة عاطل، حـــــال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته " 6.140 كيلو جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1015 جنيه، 2 هاتف محمول".

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

 تم  تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.


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