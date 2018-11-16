ألمانيا: إجابات "مفقودة" في مقتل خاشقجي

16 نوفمبر 2018 - 04:59 م

قالت الحكومة الألمانية، الجمعة، إنه لا يزال هناك الكثير من "الأسئلة المفتوحة والإجابات المفقودة" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت الحكومة الألمانية، في بيان لها، تعليقًا على الرواية السعودية الجديدة والتي أعلنت خلالها النيابة السعودية توجيه اتهامات رسمية لـ11 شخصًا، والمطالبة بإعدام 5 منهم على خلفية مقتل الصحفي السعودي، "حتى بعد التصريحات الأخيرة من الرياض، لا تزال الحكومة الألمانية بحاجة بشكل كبير إلى توضيحات متعلقة بقضية الصحفي المقتول جمال خاشقجي".

ونقل البيان عن متحدث باسم وزارة الخارجية (لم يسمه) قوله: "هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، وهذه المخاوف (من الطرف الألماني) تتعلق بتسلسل الأحداث وخلفيات الواقعة".

كما شدد البيان، بحسب صحيفة "داي زيت"، على أنّ الرواية السعودية لم تحدد حتى الآن من يقع عليهم "المسؤولية النهائية".

والخميس أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل الصحفي خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو "رئيس فريق التفاوض معه"، دون ذكر اسمه، وأنّ جثة المجني عليه (خاشقجي) تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

إلا أن إعلان النيابة العامة الأخير يتناقض مع ما تؤكده وسائل إعلام وخاصة غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.