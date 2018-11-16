بعد اجتياح لعبة «بوكيمون» شوارع العالم.. هاري بوتر في الطريق

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وكالات - خالد الشرقاوي

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الالعاب الالكترونية

Harry Potter

يترقب عشاق الألعاب الإلكترونية صدور لعبة جديدة تعرف باسم "Harry Potter: Wizards Unite " والتي ستصدر في العام المقبل، وما اللعبة سوى نسخة معدلة من اللعبة التي أثارت العالم في وقت سابق وهي "Pokemon Go ".

اللعبة الجديدة والتي ستصدر في عام 2019، ليست سوى نسخة محدثة من "Pokemon Go "، ولكن بشخصيات من سلسلة أفلام "Harry Potter ".

حيث ستدفع اللعبة الجديدة المشتركين للنزول إلى الشوارع في مهمة اصطياد الشخصيات الجديدة، بحسب ما نشرت صحيفة "mirror " البريطانية.

وبحسب الشركة المصنعة "Niantic "، فإن المهمة ستكون البحث عن سحرة يرغبون في التطوع لإنقاذ عالم السحرة من كارثة محدقة.

الأمر الذي سيدفع المشتركين للبحث عنهم في الشوارع والأزقة.

 ولم تعلن الشركة المصنعة تاريخا محددا لإطلاق اللعبة.


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