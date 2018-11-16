» انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب الثلوج

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أمريكا

الثلوج

أدى تساقط الثلوج شرقي الولايات المتحدة إلى وقوع عدة حوادث سير خطيرة، كما تم إلغاء نحو ألفي رحلة جوية، وانقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.

وحسب ما أوردته قناة  "سي بي إس" الأمريكية، ضربت عاصفة ثلجية الجزء الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية يومي الأربعاء والخميس، في منطقة سانت لويس وتساقط حوالي 20 سم من الثلوج.

ووفقا للتنبؤات، فإن الغطاء الثلجي في الجزء الشمالي من ولاية نيو جيرسي يمكن أن يصل أيضا إلى 20 سنتيمترا و 15 سنتيمترا في جنوب منطقة نيو انجلاند.

ويذكر أنه بسبب الأحوال الجوية، تم تأجيل حوالي 5.5 ألف رحلة، وإلغاء حوالي 1.5 ألف رحلة جوية.

كما أدى تساقط الثلوج إلى حدوث مشاكل في إمدادات الكهرباء والذي أدى الى انقطاعها عن 200 ألف شخص في خمس ولايات.


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