» مقتل رجل وزوجته وسرقة أموالهم بالدقهلية

16 نوفمبر 2018 - 05:26 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من كشف السر وراء مقتل رجل يعمل في دباغة الجلود وزوجته في منزلهما بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، مساء أمس الخميس، وسرقة أموال وذهب الزوجين، حيث كان يقتني الرجل مبلغ مالي كبير يتجاوز نصف مليون جنيه حصيلة بيعه قطعة أرض كان ينوي وضعه في البنك، وتم اقتحام منزله وقتلهما لسرقته.

كشفت المعاينة الأولية إصابة الزوجة بطلق في العين أدت لوفاتها، كما أصيب زوجها بنزيف بالمخ أدى إلى وفاته، إثر الاعتداء عليه بلوح خشبي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغًا من أهالي قرية ميت طريف، عن عثورهم على جثة "عادل المهدي على يوسف" 56 سنة يعمل في دباغة الجلود، وزوجته "فاتن عبد العزيز إبراهيم" 45 سنة مقتولين داخل منزلهما.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين وفاة الزوجة مصابة بطلق ناري في عينها مباشرة واختراقه لفروة رأسها، وإصابة الزوج بخبطة بقطعة خشب غليظة على رأسه.

وتم التحفظ على الجثامين في مستشفى دكرنس وندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة.