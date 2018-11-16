التعليم تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة

16 نوفمبر 2018 - 09:38 م

أكد أحمد صابر، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم حذف أجزاء من مناهج الثانوية لهذا العام.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي، لافتًا إلى أن من بين الشائعات التي يتم ترويجها عدم وصول دفعتين من التابلت للوزارة، وهناك دفعة ثالثة وأخيرة تصل خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم أصدر قرارًا ببدء توزيع التابلت أول ديسمبر المقبل على طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة.