«الكنزاري»: «الشناوي» أنقذ منتخب مصر

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أكد ماهر الكنزاري المدير الفني للمنتخب التونسي، أن منتخب بلاده كان الأفضل من مصر، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتابع الكنزارى أن الحارس المصرى محمد الشناوي أنقذ فريقه من هدف التقدم لتونس، مؤكدًا على أن الفريقين قدما مباراة محترمة وأكدا جدارتهما بالتأهل معا لأمم أفريقيا بالكاميرون.

أضاف الكنزارى: على المستوى الدفاعي منتخب تونس لم يكن جيدا، وشدد على نية منتخب تونس تقديم شكوى ضد أجيري مدرب منتخب مصر بسبب حركة الذراع التي ظهرت في التليفزيون لأنها لقطة غير أخلاقية.


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