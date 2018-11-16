نجم الترجي برفض الانتقال للأهلي

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رفض الكاميروني فرانك كوم، لاعب وسط فريق الترجي التونسي، الانتقال إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعد كوم أحد أفراد فريق الترجي الفائز بدوري أبطال إفريقيا في عام 2018 عقب تخطي الأهلي في نهائي البطولة 4/3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأوضحت صحيفة "الصريح" التونسية، أن كوم رفض رسميًا عرضًا للانتقال إلى صفوف الأهلي، متخذًا قراره بالرحيل إلى أوروبا.

وأشارت إلى أن اللاعب يدرس 3 عروض للإنتقال إلى الدوري الفرنسي، إحداها من مارسيليا الفرنسي. 


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