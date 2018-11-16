  • الجمعة 16 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:12 م
بحث متقدم
الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

أول تعليق من "الخارجية" على مقتل صيدلي بالسعودية

البرلمان

«10 أيام إجازة وضع للرجال».. ونواب: غير عقلاني

يحيى السنوار

حماس: لن نبيع دماء الشهداء بمال قطر

الشعراوي

فيديو.. "الشعراوي" عن حكم الإخوان: سيفسدون الدين والدنيا

أرشيفية

«الدجالون» على مقصلة «عشماوي»

المغامسي وخاشقجي

«المغامسي» يثير الجدل بتغريدة عن خاشقجي

صلاح

بالفيديو.. محمد صلاح يقود مصر للفوز على تونس

الدولار

تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

ترامب

قرار أمريكى وشيك بشأن «خاشقجي»

قمع المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة

إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال على حدود غزة

هولندا: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون أمريكا

عرب وعالم

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هولندا: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون أمريكا

#

خطر يهدد باستبعاد "سان جيرمان" من أبطال أوروبا

#

برلماني: "نفسنا نشوف حاجة بترخص"

#

مكافأة مجزية لمن يبلغ عن رفات الكويتيين في العراق

اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الجمعة، أن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده روته، بمدينة لاهاي الهولندية، وتطرق خلاله إلى فكرة إنشاء "جيش أوروبي" موّحد.
ويأتي ذلك أيضا تعقيبا على الفكرة التي دعا إليها، مؤخرا، كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال روته، إن "فكرة الجيش الأوروبي، تعني أنه بإمكان أوروبا الدفاع عن نفسها، لكن أوروبا لا يمكنها ذلك دون مساعدة الولايات المتحدة".
وتابع: "إذا نظرنا إلى الوضع الأمني في العالم وأوروبا، في السنوات الأخيرة، فإنه يستحيل على أوروبا حماية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماية التوازنات في أوروبا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة أيضًا".
واعتبر روته، أن "إنشاء جيش أوروبي موحد فكرة غير حكيمة".
وأضاف: "إذا قُدّم عرض مثل هذا، فسأقاوم ذلك، وسأدافع عن كونه فكرة خاطئة".
وفي ذات الصدد، أكد روته، على أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا إن "حلف الناتو، والولايات المتحدة، شريكان لا مفر منهما لأمن الاتحاد الأوروبي".
والخميس، أعرب وزير الدفاع الدنماركي، كلاوس هيورت فريدركسن، ونظيرته الهولندية أنك بييلفيلد، عن رفض بلديهما فكرة إنشاء جيش أوروبي موحّد.
وفي مناسبات عديدة، دعا ماكرون وميركل، إلى إنشاء جيش أوروبي موحّد لـ"الدفاع عن القارة ومصالحها، والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة الدينيَّة.. تختلف المُسميات و"الفاشية" واحدة!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل

مئوية عيد الجهاد الوطنى

مجدى سراج الدين

معركة شطه وبيكا

حسام فتحي

اللغة الأم تقول: (رجعت لنفسي فاحتسبت حياتي)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» أردوغان وترامب يتفقان على هذا الأمر بشأن مقتل خاشقجي
» "الغذاء العالمي" يحذّر من تعرض 18 مليون لمجاعة باليمن
» 18 مليون شخص مهددون بالمجاعة في اليمن
» 3 قتلى في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية
» الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة قادة جيش ميانمار
» تصرف غير أخلاقي من «أجيري» لجهاز تونس
» بث مباشر.. مباراة هولندا وفرنسا
» سر ترك "الشعراوي" الزي الأزهري
» بعد 16 عامًا.. مصر تفك العقدة التونسية
» فيديو.. القوات المسلحة تنظم أول معرض للصناعات العسكرية
» إصابة 40 فلسطينيا برصاص الاحتلال على حدود غزة

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:02 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
تجديد الخطاب الديني من «منابر المساجد» إلى «مقاعد المقاهي»
أحمد عز وزينة
وزارة التعليم
دعاة ومشايخ فى أزمة خاشقجى.. «خيانة مشروعة»
بطاقات رقم قومي