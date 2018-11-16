هولندا: أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون أمريكا

16 نوفمبر 2018 - 10:10 م

اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، الجمعة، أن أوروبا لا يمكنها الدفاع عن نفسها بدون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده روته، بمدينة لاهاي الهولندية، وتطرق خلاله إلى فكرة إنشاء "جيش أوروبي" موّحد.



ويأتي ذلك أيضا تعقيبا على الفكرة التي دعا إليها، مؤخرا، كلا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وقال روته، إن "فكرة الجيش الأوروبي، تعني أنه بإمكان أوروبا الدفاع عن نفسها، لكن أوروبا لا يمكنها ذلك دون مساعدة الولايات المتحدة".



وتابع: "إذا نظرنا إلى الوضع الأمني في العالم وأوروبا، في السنوات الأخيرة، فإنه يستحيل على أوروبا حماية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن حماية التوازنات في أوروبا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة أيضًا".



واعتبر روته، أن "إنشاء جيش أوروبي موحد فكرة غير حكيمة".



وأضاف: "إذا قُدّم عرض مثل هذا، فسأقاوم ذلك، وسأدافع عن كونه فكرة خاطئة".



وفي ذات الصدد، أكد روته، على أهمية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلا إن "حلف الناتو، والولايات المتحدة، شريكان لا مفر منهما لأمن الاتحاد الأوروبي".



والخميس، أعرب وزير الدفاع الدنماركي، كلاوس هيورت فريدركسن، ونظيرته الهولندية أنك بييلفيلد، عن رفض بلديهما فكرة إنشاء جيش أوروبي موحّد.

